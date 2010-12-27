Штраф за нарушения на переездах увеличат до 5 тысяч рублей

Для водителей увеличат штраф за нарушение на железнодорожных переездах.

В Госдуму внесен документ, в котором предлагается ужесточить наказание за нарушение на железнодорожных переездах. Предполагается увеличить размер штрафа в пять раз. Таким образом, водитель обязан будет платить 5 тысяч рублей вместо 1 тысячи. Такое решение было принято из-за массовых нарушений правил, сообщает "Интерфакс".

К нарушениям при пересечении железнодорожных переездов относят, конкретно, пересечение путей при закрытом или закрывающемся шлагбауме, а также красный свет светофора.

Кроме того, пр нарушении не будет действовать скидка в 50 процентов при оплате квитанции в течение 20 дней.

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