Вашингтон намерен использовать потенциал незаконных вооруженных формирований, находящихся на территории Афганистана, для дестабилизации ситуации в регионе Ближнего Востока. Соответствующее заявление в рамках выступления на Совете глав военных ведомств стран-членов Организации Договора о коллективной безопасности в Минске сделал российский представитель Сергей Шойгу. Он пояснил, что Кабул остается для ОДКБ еще одним очагом нестабильности. Он пояснил, что боевики могут перекинуться для совершения преступлений в страны Центральной Азии.
Основная угроза исходит от незаконных вооруженных формирований, которые значительно укрепили свои позиции в этой стране после прихода к власти исламского движения талибов (запрещенная на территории РФ террористическая организация)... с этой целью организована переброска с Ближнего Востока в Афганистан боевиков из подконтрольных бандгруппировок.
Сергей Шойгу, министр по обороне РФ
В Минобороны РФ подчеркнули, что страны НАТО вместо работы над возрождением Афганистана после своего поспешного ухода из страны, теперь пытаются разными способами восстановить свое военное присутствие в Центрально-Азиатском регионе.
Шойгу заявил, что на стороне Киева действуют свыше 2,5 тыс. иностранных наемников.
Фото и видео: Минобороны России
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