Шойгу: США намерены с помощью террористов в Афганистане дестабилизировать весь регион

Глава Минобороны РФ оценил действия НАТО на Ближнем Востоке и в Центральной Азии.

Вашингтон намерен использовать потенциал незаконных вооруженных формирований, находящихся на территории Афганистана, для дестабилизации ситуации в регионе Ближнего Востока. Соответствующее заявление в рамках выступления на Совете глав военных ведомств стран-членов Организации Договора о коллективной безопасности в Минске сделал российский представитель Сергей Шойгу. Он пояснил, что Кабул остается для ОДКБ еще одним очагом нестабильности. Он пояснил, что боевики могут перекинуться для совершения преступлений в страны Центральной Азии.

Основная угроза исходит от незаконных вооруженных формирований, которые значительно укрепили свои позиции в этой стране после прихода к власти исламского движения талибов (запрещенная на территории РФ террористическая организация)... с этой целью организована переброска с Ближнего Востока в Афганистан боевиков из подконтрольных бандгруппировок. Сергей Шойгу, министр по обороне РФ

В Минобороны РФ подчеркнули, что страны НАТО вместо работы над возрождением Афганистана после своего поспешного ухода из страны, теперь пытаются разными способами восстановить свое военное присутствие в Центрально-Азиатском регионе.

Шойгу заявил, что на стороне Киева действуют свыше 2,5 тыс. иностранных наемников.

Фото и видео: Минобороны России