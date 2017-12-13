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Школьникам из Перми пришлось самим толкать свой автобус

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В социальных сетях появилось видео от очевидца, который снял этот необычный момент.

В одном из сообществ города Перми в социальной сети ВКонтакте подписчик опубликовал видео с одной из улиц города.

На опубликованных кадрах мальчики-подростки толкают желтый школьный автобус с надписью "дети". По всей видимости, автобус сломался. Водитель, мужчина в возрасте и сам толкает автобус вместе с ребятами. Под опубликованным видео в комментариях люди пишут, что ничего страшного в этом не увидели. Многие одобрили, что мальчишки не остались равнодушными и помогли вытолкать автобус. А кто-то и попросил удалить этот пост, чтобы не наказали водителя.

Видео: ВК, Пермь Активная

Теги: новости регинов , пермь , толкать автобус
Категории: Лента новостей Новости России Общество

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