Школьникам из Перми пришлось самим толкать свой автобус

В социальных сетях появилось видео от очевидца, который снял этот необычный момент.

В одном из сообществ города Перми в социальной сети ВКонтакте подписчик опубликовал видео с одной из улиц города.

На опубликованных кадрах мальчики-подростки толкают желтый школьный автобус с надписью "дети". По всей видимости, автобус сломался. Водитель, мужчина в возрасте и сам толкает автобус вместе с ребятами. Под опубликованным видео в комментариях люди пишут, что ничего страшного в этом не увидели. Многие одобрили, что мальчишки не остались равнодушными и помогли вытолкать автобус. А кто-то и попросил удалить этот пост, чтобы не наказали водителя.

Видео: ВК, Пермь Активная