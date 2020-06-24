Сериал "Алекс Лютый" вышел на НТВ

Сюжет развернется в советские времена вокруг человека, который обманом вступил в ряды армии.

На телеканале НТВ начался показ 12-серийного российского сериала о коллаборационисте Александре Юхновском, известного как "Алекс Лютый".

Сюжет развернется в советские времена вокруг человека, который обманом вступил в ряды армии СССР, а был разоблачен и осужден лишь спустя 30 лет. На его совести убийства более двух тысяч человек. Юхновский был карателем и выполнял свою работу с особенной жестокостью.

Главные роли в многосерийном фильме сыграли Сергей Пускепалис, Дмитрий Муляр, Анастасия Мытражик, Юрий Ицков, Владислав Коноплёв, Алексей Кирсанов, Валерий Сторожик и другие.

Видео: НТВ