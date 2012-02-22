Сечин сообщил, что BP продолжает оставаться "теневым" акционером "Роснефти"

По его словам, BP не выполнила свое решение прекратить участие в акционерном капитале компании.

Глава "Роснефти" Игорь Сечин сообщил, что британская BP продолжает оставаться "теневым" акционером компании. Об этом он рассказал на XV Веронском Евразийском экономическом форуме.

По его словам, BP не выполнила свое решение прекратить участие в акционерном капитале "Роснефти". Сечин заявил, что на счет компании перечислено $700 млн дивидендов за второе полугодие 2021 года.

Также глава "Роснефти" отметил, что доходы BP от участия в акционерном капитале составили $37 млрд при общем объеме денежных инвестиций порядка $10 млрд.

Ранее Решетников заявил о переходе экономики к поквартальному росту в конце года.

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