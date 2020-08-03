Самолет МС-21 с российскими двигателями совершит первый полет до конца года

На самолет в Иркутске уже установили новейшие российские двигатели.

Самолет МС-21 с российскими сертифицированными двигателями ПД-14 совершит первый полет до конца года. Об этом рассказал глава Объединенной авиастроительной корпорации Юрий Слюсарь на встрече с президентом России Владимиром Путиным. Спикер объяснил, что это событие "станет крайним в 2020 году".

До конца года мы должны работу завершить. В Иркутске двигатели уже установлены на самолет, сейчас проходят необходимые отработки Юрий Слюсарь, глава Объединенной авиастроительной корпорации

Напомним, что Ростех в июле 2020 года сообщил, что модификация МС-21 с двигателями ПД-14 получит название МС-21-310. Базовая версия борта включает в себя американские устройства PW1400. Российские аппараты успешно прошли технологическую установку.

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