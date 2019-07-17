Сад у Ивановского карьера благоустроят к сентябрю

К сентябрю завершатся работы по благоустройству территории у Ивановского карьера. Там будет зеленая зона. Об этом сообщил "Петербургский дневник".

Долгое время это место было заброшено. На ней добывали песок, а потом почву для насыпи железной дороги. В скором времени там появится сад. Он займет почти 10 гектаров. Его проектирование завершили в 2018 году.

На территории появится водное пространство, обзорные площадки у воды, а также детские и спортивные площадки недалеко от жилых домов на улице Седова. Сад украсят 5 тысяч кустарников, более 700 деревьев и различные цветы.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что в Роспотребнадзоре рассказали о состоянии воды около пляжей в Петербурге.

Фото: gov.spb.ru