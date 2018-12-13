С 14 мая в Выборге изменится схема движения автобусов по муниципальному маршруту № 5

О расписании дорожный комитет администрации Выборгского района сообщит дополнительно.

По просьбам граждан, с 14 мая 2019 года изменяется схема движения автобусов по муниципальному маршруту № 5 в городе Выборге. Об этом сообщает пресс-служба администрации МО "Выборгский район" ЛО.

Маршрут автобуса № 5 удлиняется и будет проходить по следующим улицам города: ул. Лунина — ул. Круговая — ул. Гагарина — ул. Приморская — пр. Победы — ул. Гагарина — ул. Крепостная — ул. Театральная — ул. Южный Вал — ул. Выборгская — Ленинградский пр. - ул. Железнодорожная — ул. Кривоносова — ул. Кузнечная — ул. Офицерская — ул. Ильинская — Ленинградское шоссе — ул. Большая Каменная.

О расписании дорожный комитет администрации Выборгского района сообщит дополнительно.

Источник: пресс-служба администрации МО "Выборгский район" ЛО