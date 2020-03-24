США сократят вливания в регион в 2021 году.

США сократят помощь Афганистану на один миллиард долларов. Об этом заявили в Reuters со ссылкой на госсекретаря Майк Помпео. По словам чиновника, Америка сожалеет, что президент и экс-глава исполнительной власти Афганистана не договорились. Они пытались найти понимание в вопросе по созданию "инклюзивного правительства". Срыв переговоров между Ашрафа Гани и Абдуллы Абдуллы угрожает национальным интересам США.

Американская сторона готова сократить расходы на миллиард долларов еще в и 2021 году. Напомним, что сокращение численности войск США в Афганистане началось в марте 2020 года. Это произошло в рамках соглашения с №Талибаном" (террористической организацией, запрещенной в РФ).

В США узнали о том, что "Талибан"* не хочет выполнять условия мирной сделки.

Видео: YouTube/NowThis News, CNN, Bloomberg Politics, U.S. Department of State