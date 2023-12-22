США сочли плохим сигналом план России исключить "Талибан"* из террористов

Джон Кирби прокомментировал инициативу, исходящую от Москвы.

В американской администрации при президенте Джо Байдене не собираются признавать движение "Талибан" (запрещенная на территории России террористическая организация) официальным правительством Афганистана. Соответствующее заявление на регулярном брифинге с журналистами в Вашингтоне сделал координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби. Иностранный чиновник отметил, что боевики в указанной стране Ближнего Востока так и не выполнили ни одного из взятых на себя обязательств, о которых говорили, когда пришли к власти. Он пояснил, что речь идет не только об отношении к женщинам, но также и о поддержке экономической системы.

Мы не готовы и не будем признавать движение "Талибан" в качестве официального правительства Афганистана. Если Россия сделает это, я действительно считаю, мы считаем, что это послужит плохим сигналом для других. Джон Кирби, сотрудник Белого дома

США не будут вводить санкции против Израиля из-за невыполнения постановления суда ООН.

Фото и видео: YouTube / CNBC Television