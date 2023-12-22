США не будут вводить санкции против Израиля из-за невыполнения постановления суда ООН

Джон Кирби оценил обсуждения, которые ведутся на уровне глав МИД ЕС.

Американская администрация при президенте Джо Байдене не намерена вводить рестрикции в отношении израильских властей в том случае, если те продолжат проведение своей военной операции в городе Рафах, расположенном в южной части палестинского анклава на Ближнем Востоке. Соответствующее заявление на регулярном брифинге с журналистами в Вашингтоне сделал координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби. СМИ попросили иностранного чиновника прокомментировать обсуждение главами министерств по иностранным делам стран-членов Европейского союза на встрече в Брюсселе возможности введения санкционного давления против еврейского государства, если страна не выполнит постановления Международного суда ООН в сфере прекращения операции в Рафахе.

Я предоставлю европейцам возможность говорить об этом. У нас нет планов по введению подобных санкций на основании решения Международного суда ООН, решения, с которым мы не согласны, и не считаем, что они обладают юрисдикцией. Джон Кирби, сотрудник Белого дома

В понедельник, 27 мая, глава внешнеполитического ведомства Ирландии Михол Мартин уточнил, что лидеры МИД ЕС подробно обсудили возможность введения санкций в отношении Израиля. Европейский дипломат уточнил, что стороны впервые провели "серьезную дискуссию по вопросу санкций".

Белый дом не поддерживает призывы в Конгрессе к введению санкций против МУС.

Фото и видео: YouTube / CNBC Television