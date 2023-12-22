Белый дом не поддерживает призывы в Конгрессе к введению санкций против МУС

Американская администрация при президенте Джо Байдене не поддерживает звучащие в Конгрессе США призывы к введению санкционного давления против Международного уголовного суда (МУС). Соответствующее заявление на регулярном брифинге с журналистами в Вашингтоне сделал координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби. Иностранный чиновник заметил, что в Вашингтоне не думают, что расследование МУС в отношении еврейского государства находится в юрисдикции организации. Спикер добавил, что власти страны не поддержат запрос прокурора МУС по выдаче ордера на арест израильских премьер-министра Биньямина Нетаньяху и министра по обороне Йоава Галанта.
Мы не считаем санкции в отношении МУС правильным подходом.
Джон Кирби, сотрудник Белого дома
Напомним, что спикер Палаты представителей Конгресса, член республиканской партии от штата Луизиана Майк Джонсон объявил публично о том, что в законодательном органе США политики рассматривают возможность введения санкций против МУС в случае выдачи ордера на арест Нетаньяху и Галанта. Руководитель внешнеполитического ведомства страны Энтони Блинкен уточнил, что американская администрация намерена выработать вместе с Конгрессом надлежащий ответ на решение МУС выдать такой ордер.
США опасаются дальнейшей изоляции Израиля из-за его военных операций.
Фото и видео: YouTube / CNBC Television
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