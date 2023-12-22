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США опасаются дальнейшей изоляции Израиля из-за его военных операций

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Джон Кирби прокомментировал обвинения ЮАР из-за действий ЦАХАЛ на Ближнем Востоке.

Американская администрация при президенте Джо Байдене опасается того, что Израиль будет более изолирован из-за того, как власти еврейского государства проводят собственные военные операции в секторе Газа. Соответствующее заявление на регулярном брифинге с журналистами в Вашингтоне сделал координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.

Один из вопросов, который мы обсуждали с израильтянами, <...> касается реальной угрозы того, что Израиль сам может стать более изолированным от международного сообщества. Очевидно, это вызывает озабоченность, поскольку не отвечает интересам Израиля. И нашим интересам.

Джон Кирби, сотрудник Белого дома

Напомним, что Южно-Африканская Республика решительно осудила удары Израиля, совершаемые по лагерям беженцев в районе города Рафаха, расположенного в южной части палестинского анклава на Ближнем Востоке. Власти ЮАР считают действия ЦАХАЛ(армии Израиля) "незаконным нападением". Обвинение указывает на то, что нынешнее развитие событий в секторе газа подтверждает обоснованность обращения в минувшем году в Международный суд с иском против Израиля по подозрению страны в нарушении Конвенции о предотвращении геноцида.

Белый дом не уточнил, поедет ли Байден на встречу по Украине в Швейцарии.

Фото и видео: YouTube / CNBC Television

Теги: белый дом, ближний восток, джон кирби, израиль, рафах, юар
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости,

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deminevs
Сегодня 9:03

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