СМИ: общее число жертв обрушения дома во Флориде составило 98 человек

Трагедия произошла 24 июня.

Число погибших при обрушении жилого дома во Флориде увеличилось до 98. Об этом информирует издание Associated Press со ссылкой на заявление родственников одной из жертв.

Согласно опубликованным данным, сотрудники экстренных служб извлекли из-под обломков и опознали тело последней жертвы.

Напомним, многоэтажный дом частично обрушился 24 июня. В результате этого оказались разрушенными около половины из 130 расположенных в нем квартир. Оперативно из-под завалов удалось извлечь 37 человек, после этого выживших не находили. Предварительная причина обрушения здания – серьезные структурные повреждения конструкций дома, которые нуждались в ремонте.

Ранее на востоке Китая обрушилась часть гостиницы.

Видео: YouTube / CBS News