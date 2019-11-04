СМИ: США ввели новые санкции против Ирана

В частности, в санкционный список попали люди из окружения главы арабского государства.

Холодная война между США и Ираном переходит в более "теплую фазу". Эта неделя ознаменовалась очередным этапом санкционного противостояния двух стран. Новый выпад в отношении исламской республики сделал Вашингтон. Как сообщают мировые СМИ со ссылкой на Минфин США, 4 ноября были введены новые санкции против Ирана. По предварительным данным, в санкционный список попали представители Генштаба Ирана и 9 частных лиц.

Как передает ТАСС, особого внимания достойна персона некого Моджтаба Хаменеи. Считается, что он - родной сын атоллы Хаменеи - верховного лидера Ирана. Однако Минфин США не конкретизировал свои претензии к перечисленным лицам. Эксперты считают, что Вашингтон просто усиливает давление на людей из ближнего круга главы государства.

Это не первый раунд санкционного противостояния, которое началось еще в 2018 году. Еще неделю назад Вашингтон предупреждал о необходимости ужесточения санкций против Ирана.

Видео: azeug, YouTube