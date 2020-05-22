СК предъявил обвинение опубликовавшему фото Мюллера на сайте "Бессмертного полка"

На допросе Воронцов вину не признал.

Следственный комитет России предъявил обвинение опубликовавшему фото Мюллера на сайте "Бессмертного полка". Подозреваемый — житель Волгограда. Он обвиняется в реабилитации нацизма.

Имя подозреваемого - Денис Воронцов. Следователи считают, что 3 мая 2020 он разместил фото Генриха Мюллера на сайте проекте "Бессмертный полк онлайн" и указал, что на снимке советский солдат Михайловский Геннадий.

Данная фотография попала в трансляцию 9 мая.

На допросе Воронцов вину не признал.

Ранее СК установил разместивших фото нацистов в "Бессмертном полке онлайн".

Видео: Youtube / Следственный комитет Российской Федерации