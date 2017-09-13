СКА одержал десятую победу подряд, разгромив "Автомобилиста"

Накануне петербургский хоккейный клуб СКА провел матч регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги против "Автомобилиста". Армейцы с Невы выиграли со счетом 6:2 (4:1, 2:0, 0:1).

Как сообщает "Фонтанка", накануне прошел матч петербургского хоккейного клуба СКА против "Автомобилиста". Армейцы выиграли со счетом 6:2.



За СКА отличились: Илья Ковальчук (3-я и 30-я минуты), Александр Барабанов (4, 9) и Никита Гусев (13, 29). Также за игру Ковальчук сделал две результативные передачи, а Павел Дацюк передал три паса. Авторами голов у "Автомобилиста" стали Франсис Паре (13) и Александр Щемеров (50).



Напоминаем, что это уже десятая победа на счету СКА, начиная со старта КХЛ.



Следующий матч СКА проведет 15 сентября против команды из Магнитогорска "Металлург".





Видео: Instagram/hcska