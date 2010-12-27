Рождественская Классика в темноте: Seasons – завораживающее шоу в новогодние праздники

В Планетарии №1 пройдут рождественские концерты от создателей проекта "Классика в темноте" с новой программой Seasons.

В новой программе раскроется многогранность красоты Санкт-Петербурга во все времена года, а бессмертные шедевры гениев классической музыки А.Вивальди, А. Пьяццоллы, Ф.Гласса прозвучат в исполнении ансамбля "Струны Петербурга".

Музыку в живом исполнении сопроводит впечатляющий визуальный ряд: на огромный купол Планетария №1 будут проецироваться рождественские мотивы, а также панорамные виды Северной столицы в разные времена года. Ансамбль "Струны Петербурга" — это соединение классического звучания струнных и фортепиано с пятиструнной электроскрипкой и электроарфой.

На любом месте в зале можно почувствовать себя частью полуторачасового путешествия.

Фото: организаторы