Россиянка описала свое состояние во время комы в Турции

Сейчас петербурженка чувствует себя хорошо, но у нее остались некоторые проблемы после комы.

Петербурженка, вышедшая из состояния комы, рассказала о своем состоянии. Кира Шиловская объяснила журналистам 78.ru, что она не видела никакого "света в конце туннеля". Днем 18 ноября 31-летняя россиянка все еще находилась в больнице. За ее здоровьем наблюдают медики.

На данный момент у пациентки наблюдаются проблемы с речью и координацией. Однако чувствует себя Кира хорошо. По предварительной информации от врачей, реабилитация может продолжаться около полугода, но из учреждения ее выпишут примерно через две недели. Эксперты считают, что произошедшее можно назвать стечением обстоятельств.

Женщина добавила, что больше не чувствует желания отдыхать в Турции. В следующий раз в отпуск она планирует поехать в Крым. В поездку она отправится на машине или поезде, так как летать ей нельзя. В список исключения также включено употребление кофе. Кира заметила, что ее дочь просила больше не выезжать в путешествия, так как мама там "болеет".

Ранее Piter.tv писал о том, что россиянку, впавшую в кому в Турции, доставили в Петербург.

Фото: vk.com/pomogite_spasti_kiru