Доставленная из Антальи петербурженка вышла из комы

На данный момент уже решается вопрос о переводе девушки из реанимации в обычную палату.

Находящая в больнице 31-летняя Кира Шиловская, которую доставили в Петербург из Турции спецбортом, вышла из комы. Об этом сообщил 78.ru со ссылкой на пресс-службу вице-губернатора Анны Митяниной

На данный момент уже решается вопрос о переводе девушки из реанимации в обычную палату. Петербурженка уже может отвечать на вопросы и хочет передвигаться самостоятельно. Однако, процесс реабилитации после такого тяжёлого состояния занимает длительное время.

Напомним, что врачи диагностировали у Киры инсульт головного мозга, петербурженка впала в кому на отдыхе в Анталье. Девушка отдыхала там вместе с мамой и четырехлетней дочкой.

Россиянку, впавшую в кому в Турции, доставили в Петербург 30 октября.

Фото: vk.com/pomogite_spasti_kiru