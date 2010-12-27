Россиянку, впавшую в кому в Турции, доставили в Петербург

Санавиация переправила девушку из Антальи в Петербург.

Петербурженку, впавшую в кому на турецком курорте, доставили спецбортом в Россию. Сейчас девушка перевезена в НИИ имени Джанелидзе. Ее состояние по-прежнему остается тяжелым. В сознание Кира Шиловская не приходила. О транспортировке пострадавшей россиянки рассказала вице-губернатор Анна Митянина. Чиновница выложила пост с фотографией в Twitter, в котором рассказала о ситуации.

Напомним, что врачи подозревают у Киры инсульт головного мозга. С 18 числа она не может двигаться. Инцидент произошел с россиянкой на отдыхе в Анталье, где она была вместе с мамой и четырехлетней дочкой.

Ранее Piter.tv писал о том, что появились подробности о состоянии петербурженки, впавшей в кому в Турции.

Twitter/Анна Митянина, Вконтакте/pomogite_spasti_kiru