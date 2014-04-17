Россия по уровню оптимизма бизнеса заняла одно из последних мест

С оптимизмом в будущее смотрят 28% руководителей бизнеса в России.

Россия по уровню оптимизма бизнеса заняла предпоследнее место. Об этом пишет РБК, ссылаясь на данные исследования International Business Report компании Grant Thornton.

Отмечается, что Россия оказалась одной из худших среди ведущих экономик и по ожиданиям роста выручки, экспорта и занятости.

При этом вырос уровень оптимизма бизнеса относительно развития национальной экономики, если сравнивать с нижней точкой весной "ковидного" 2020 года.

Так, с оптимизмом в будущее смотрят порядка 28% руководителей бизнеса в России. А вот в 2019 году порядка 35% бизнесменов в России смотрели в будущее с оптимизмом.

На последнем месте в рейтинге находится Япония. С оптимизмом в будущее в стране смотрят 17% бизнесменов.

Ранее мы писали, что в России подешевело подсолнечное масло. К этому привело ожидание более высокого урожая в крупнейших странах-экспортерах.

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