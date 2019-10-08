Россия пересмотрит параметры контракта на транзит газа с Украиной

Министр энергетики России рассказал о готовности идти на встречу украинским коллегам во вопросе поставок газа, но с учетом интереса страны.

Министр энергетики Александр Новак заявил, что Россия готова изменить условия по транзиту газа в Украину. Это произойдет, если страны все же найдут способ продлить контракт. Политики обоих государств рассматривают возможность продления соглашений на срок до одного года.

Мы предложили нашим украинским партнерам, если не будет готово законодательство, если они не успеют его принять, тогда мы готовы предложить продление контракта на существующих юридических условиях добавил спикер

Он добавил, что некоторые технические параметры все же придется пересмотреть, так как ситуация за десять лет кардинально изменилась. В частности, по объемам потребления на Украине, а также по объему поставки газа.

Тем не менее, с точки зрения нормативной базы, можно взять старый контракт и продлить его на какое-то время, как сказал президент, до одного года можно продлить добавил Александр Новак

Специалист считает, что стоимость ресурса должна быть конкурентной цены газа, поставляемого Россией по другим маршрутам. Сейчас этот вопрос активно обсуждается в трехстороннем порядке: с Украиной и представителями Евросоюза. Следующие переговоры состоятся 28 октября в Брюсселе. Предыдущая встреча заняла у делегатов всего 40 минут, однако представители стран нашли ее очень конструктивной.

Ранее Piter.tv писал о том, что Европа хочет повесить на Россию невыгодные поставки газа на Украину.

Видео: YouTube/ CareerOneStop