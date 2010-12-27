Чиновник призвал отказаться от использования такого ярлыка после закрытия Европой экспортных сетей.

Бывший министр транспорта Украины заявил, что стране необходимо воспользоваться тем, что предлагает "плохая Россия". Евгений Червоненко заметил, что в первую очередь речь идет о транзите газа, а также экспорте товаров. Слова спикера передает телеканал "112 Украина".

Политик считает, что в Европе подобные возможности потеряются. На данный момент властям перекрыли переработку продовольствия по 14 группам в Польше. Страна закрыла доступ не только Украине, но и другим европейским странам. Варшава вдвое сократила разрешения на осуществление перевозок. Причиной власти заявляют коррупцию, охватившую иностранных коллег.

И мы сейчас закрыты, а в это время „плохая Россия" открывает нам рынки сбыта и транзит комментирует ситуацию экс-чиновник

Червоненко призвал отказаться от присвоения ярлыков соседним государствам.

Ранее Piter.tv писал о том, что Сергей Лавров провел краткие переговоры с Зеленским на Генассамблее ООН.

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