Российский турист рассказал о своём самочувствии после аварии на прогулочном катере в Пхукете

Судно столкнулось с сигнальной вышкой.

Российские туристы пострадали в Пхукете во время прогулки на катере: судно столкнулось с сигнальной вышкой. Один из пострадавших рассказал телеканалу "360" о своём состоянии после происшествия.

Мужчина сообщил, что его доставили в больницу. Он долгое время не мог разговаривать, однако подтвердил, что попал в аварию по пути в порт Чалонг. Сейчас его состояние удовлетворительное.

Брат пострадавшего узнал о случившемся из публикаций СМИ. Пока он не знает точной информации о том, какие травмы получил его родственник.

С супругой они были [в Пхукете]. <…> Они, вроде бы, живы. Погибших там нет. А какое там состояние, мы не знаем. Сами бы тоже хотели выяснить. отметил брат туриста

Авария со скоростным катером "Танатип Марин 555" произошла в среду, 17 мая. По данным Генконсульства РФ, на борту находилось 37 человек, пострадал 21 гражданин России.

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Фото: Pxhere