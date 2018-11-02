В прокат вышел хоррор "Проигранное место" Надежды Михалковой

Piter.TV рассказывает об основных этапах жизни актрисы и режиссера Надежды Михалковой.

Надежда Михалкова – российская актриса, продюсер и режиссер, младшая дочь режиссера Никиты Михалкова. По большей части ее все знают, как актрису, но теперь она дебютировала в роли режиссера в российском хорроре "Проигранное место".

Детство Надежды Михалковой

Надежда родилась 27 сентября 1986 года в Москве, еще в раннем детстве она знала, что станет актрисой, так как ее всегда окружали люди искусства. Ее старшие братья и сестры предпочли актерскую карьеру. Сама Надя в качестве актрисы попробовала себя в 6 лет в документальной картине "Анна от 6 до 18", снятой Никитой Михалковым. Девочка играет саму себя, так как фильм рассказывает о ее сестре Анне Михалковой.

Уже тогда она изучала актерское искусство, ходила на курсы. Еще одним увлечением стало создание одежды. Уже будучи взрослой, Надежда реализовала себя как модельер и в 2001 году представила на конкурсе юных дизайнеров первую коллекцию.

Но высшее образование Надежда получила на факультете международной журналистики в МГИМО. Учеба давалась не так просто, но она окончила это учебное заведение и даже поработала в газете "Известия". Иногда она жалеет, что не пошла в театральное, так как в ее профессии такие аспекты, как сценическая речь и пластика ей пришлось осваивать самой.

Фильмы с Надеждой Михалковой

Как уже говорилась ранее, впервые в кино Надя снялась в 6 лет, но знаменитой ее сделала картина "Утомленные солнцем", где она сыграла Надю Котову. Тогда она вместе с папой впервые отправилась в США на премию "Оскар", тогда для нее это было все интересно, но все же утомительно.

В 1998 актриса появилась в фильме "Сибирский цирюльник", где она играла роль девочки на ярмарке, позже сыграла главную роль в фильме "Президент и его внучка" режиссера Тиграна Кеосаяна.

В 2008 в фильме Михалкова сыграла уже взрослую Надю Котову в фильме "Утомленные солнцем". Также актриса снялась во многих других фильмах и сериалах.

Личная жизнь Надежды Михалковой

В Грузии Надежда познакомилась с кинорежиссером Резо Гигинеишвили, который позже сделал ей предложение в Париже и в 2011 году они уже сыграли свадьбу, в этом же году у них родилась дочь Ника, через два года сын Иван. К сожалению, в октябре 2017 Надежда подала на развод, у Резо есть новая жена, но он продолжает общаться со своими детьми.

Надежда Михалкова в роли режиссера хоррора

В сюжете фильма: в компаниях ребят старших классов популярна страшная история об неком проигранном месте в кинотеатре, на которое лишь стоит купить билет, как ты окажешься мертвым. Многие считают, что все это ерунда, но тут начинается череда убийств, школьники начинают свое собственное расследование. Этот фильм уже был показан в США, для публики это был не совсем хоррор, но никто не вышел из зала и, в основном, у всех остались положительные эмоции от фильма.

Фото: nadiamixalkova/ Instagram

Видео: HD Трейлеры/ Youtube