Реставраторы восстановили скульптуру зайца Арсения

Скульптура зайца Арсения была временно перемещена из своего обычного местоположения возле Петропавловской крепости в реставрационные мастерские для тщательного осмотра и обновления. Об этом пишет телеканал "Санкт-Петербург".
Исчезновение памятника заметили заботливые горожане в конце августа, после чего специалисты организации "Мостотрест" решили отправить скульптуру на реставрацию из-за выявленного дефекта.
Эмблематическая скульптура, символизирующая удачу и радость, была установлена в 2003 году и в последний раз проходила реставрацию два года назад.
Ранее сообщалось, что КГИОП будет отвечать за содержание бесхозных памятников в Петербурге.
Фото: ВКонтакте / "Центр реабилитации | Красногвардейский район"
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