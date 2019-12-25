Реставраторы восстановили скульптуру зайца Арсения

В Петербурге завершили ремонт и восстановление популярного среди горожан памятника — зайца Арсения.

Скульптура зайца Арсения была временно перемещена из своего обычного местоположения возле Петропавловской крепости в реставрационные мастерские для тщательного осмотра и обновления. Об этом пишет телеканал "Санкт-Петербург".

Исчезновение памятника заметили заботливые горожане в конце августа, после чего специалисты организации "Мостотрест" решили отправить скульптуру на реставрацию из-за выявленного дефекта.

Эмблематическая скульптура, символизирующая удачу и радость, была установлена в 2003 году и в последний раз проходила реставрацию два года назад.

Ранее сообщалось, что КГИОП будет отвечать за содержание бесхозных памятников в Петербурге.

Фото: ВКонтакте / "Центр реабилитации | Красногвардейский район"

