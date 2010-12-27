Ремонт Биржевой площади ограничит ночное движение транспорта

В Петербурге вводятся ограничения движений в связи с ремонтными работами на Биржевой площади.

В Петербурге вводят ограничение движения с 26 августа по 3 сентября по Университетской набережной. На участке от Таможенного переулка до Биржевой площади будет закрыт проезд, но всего лишь по ночам - с 22.00 до 7.00. В этот же период времени движение транспорта будет перекрыто на Биржевом проезде в створе Биржевой площади.

С завтрашнего дня, 26 августа, проезд будет также запрещен по Дворцовому мосту в створе Биржевой площади, по набережной Макарова от Тифлисской улицы до Биржевой площади. Отметим, что на данном участке перекрыто движение будет уже до 6 сентября.

С 28 августа по 6 сентября с 22.00 до 7.00 ограничат движение по Биржевому мосту в створе Биржевой площади, а также по Биржевой площади.

Объехать ремонтные работы на перечисленных выше участках можно будет по Благовещенскому мосту, Университетской набережной, Кадетской линии Васильевского острова, Тучкову мосту и проспекту Добролюбова.