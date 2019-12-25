Диетолог рекомендовал употреблять углеводы для поднятия уровня сахара в крови.

Раскрыт способ побороть вечернюю тягу к сладкому. На YouTube-канале российского диетолога "Клиника коррекции веса доктора Ковалькова" озвучен метод, который позволит избавиться от желания перекусить сладким перед сном. По словам специалиста, вечером в организме выделяется инсулин, который понижает уровень сахара в крови. Поэтому человек может ощущать чувство голода, а также желание съесть вредные продукты.

Если вам хочется вечером сладкого, значит днем вы не ели углеводы Алексей Ковальков, врач-диетолог

Диетолог рекомендовал около пяти-шести часов вечера съедать блюдо, которое поднимет уровень сахара в крови. Также Ковальков советует ежедневно добавлять в рацион питания до 100 граммов углеводов.

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