Диетолог назвала полезные свойства ананаса.

Назван продукт, сохраняющий молодость и красоту. Об этом в интервью агентству "Москва" рассказала врач-диетолог Сеченовского университета Наталья Пугачева. Эксперт уточнила, что употребление ананаса в пищу поможет сохранить зубы, кости, волосы и ногти в надлежащем состоянии.

Ананас относится к "продуктам молодости и красоты", так как в нем содержится большое количество кремния. За счет марганца в организме человека поддерживается энергетический обмен на молекулярном уровне, а также уровень глюкозы в крови. Продукт обладает антиоксидантными и противовоспалительными свойствами, улучшает пищеварение.

Фруктовые кислоты ананаса вырабатывают желудочный сок и выстраивают правильную работу кишечника. Ежедневно можно употреблять до 200 граммов ананаса или выпивать 200 мл ананасового сока.

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