Австралийские и корейские специалисты назвали опасные способы готовки мяса.

Ученые рассказали, как нельзя готовить мясо. Исследователи из Университета Южной Австралии и Национального университета Кёнсан опубликовали в журнале Nutrients результаты исследования. Оказалось, что при обжарке красного мяса в корочке образуются вредные соединения. Они отметили, что повара мира рекомендуют готовить продукт на гриле или обжаривать до хрустящей корочки, но эти советы не соответствуют соображениям здорового питания.

Жареное красное мясо содержит белковые соединения, которые увеличивают риск развития сердечно-сосудистых заболеваний, инсульта и осложнений при диабете. Эти же вещества формируются при карамелизации мяса при высоких температурах.

Когда красное мясо обжаривают при высоких температурах — на гриле, в духовке или на сковородке — в нем образуются конечные продукты гликирования, или AGE сообщение ученых

При регулярном употреблении жареного мяса опасные вещества накапливаются в организме. Они мешают нормальному функционированию клеток организма.

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