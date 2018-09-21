В Петербурге создадут рабочую группу поддержки швейцарских компаний

Такое предложение выдвинул Александр Беглов.

Власти Петербурга планируют создать рабочую группу по продвижению швейцарских компаний. Об этом сообщила пресс-служба Смольного.

Такое предложение выдвинул Александр Беглов на встрече с председателем Совета кантонов Швейцарии Жаном-Рене Фурнье. Сейчас в городе на Неве работают швейцарские компании по производству лифтов и эскалаторов; компания, занимающаяся продажей клеевого оборудования; компания, производящая товары для красоты и здоровья.

Также вагоны производства компании "Шиндлер" каждый день перевозят пассажиров "Чижика". Петербург хочет заключить контракт с компанией на новую поставку вагонов.

Ранее Беглов подписал изменения в закон о противодействии коррупции.

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