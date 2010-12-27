Беглов подписал изменения в закон о противодействии коррупции

Губернатор Петербурга Александр Беглов подписал закон, по которому руководители местных администраций будут отчитываться перед Смольным о своих доходах. Об этом сообщили в пресс-службе администрации главы города.
По данным чиновников, инициатива создана в рамках борьбы и противодействия коррупции. Ранее закон относился только к тем, кто занимает муниципальные должности, а теперь - и глав администраций. Необходимо будет предъявлять информацию о доходах, семейном имуществе, имуществе супруги/супруга, а также несовершеннолетних детей.
Документ подписан днем 17 октября.
Ранее Piter.tv писал о том, что Беглов планирует перегруппировать участки мировых судей.
Фото: Piter.tv
Обсуждение ( 0 )