Беглов подписал изменения в закон о противодействии коррупции

Поправки ужесточают требования к главам администраций Петербурга.

Губернатор Петербурга Александр Беглов подписал закон, по которому руководители местных администраций будут отчитываться перед Смольным о своих доходах. Об этом сообщили в пресс-службе администрации главы города.

По данным чиновников, инициатива создана в рамках борьбы и противодействия коррупции. Ранее закон относился только к тем, кто занимает муниципальные должности, а теперь - и глав администраций. Необходимо будет предъявлять информацию о доходах, семейном имуществе, имуществе супруги/супруга, а также несовершеннолетних детей.

Документ подписан днем 17 октября.

Ранее Piter.tv писал о том, что Беглов планирует перегруппировать участки мировых судей.

Фото: Piter.tv