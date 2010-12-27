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Беглов подписал изменения в закон о противодействии коррупции
Сегодня, 6:40
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lesjasap

Беглов подписал изменения в закон о противодействии коррупции

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Поправки ужесточают требования к главам администраций Петербурга.

Губернатор Петербурга Александр Беглов подписал закон, по которому руководители местных администраций будут отчитываться перед Смольным о своих доходах. Об этом сообщили в пресс-службе администрации главы города.

По данным чиновников, инициатива создана в рамках борьбы и противодействия коррупции. Ранее закон относился только к тем, кто занимает муниципальные должности, а теперь - и глав администраций. Необходимо будет предъявлять информацию о доходах, семейном имуществе, имуществе супруги/супруга, а также несовершеннолетних детей. 

Документ подписан днем 17 октября.

Ранее Piter.tv писал о том, что Беглов планирует перегруппировать участки мировых судей.

Фото: Piter.tv

Теги: александр беглов, коррупция, противодействие коррупции
Категории: Картина дня, Лента новостей, Новости СПб,

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