Путин считает китайскую экономику эффективнее американской

По его мнению, Китай правильно сделал, что не стал отказываться от достижений рыночной экономики и капитализма.

Уже сейчас китайская экономика в совокупности является более эффективной, чем экономика Соединенных Штатов Америки и других ведущих стран мира. Таким мнением Владимир Путин поделился с участниками форума "Россия зовет!". Портал Regnum.ru приводит слова главы государства на этот счет. По словам президента, Китай представляет собой успешный пример симбиоза государственного планирования и регулирования с элементами рыночной экономики.

Вообще, в мире такого ещё не было. Совокупно гораздо эффективнее китайская экономика работает, чем многие другие экономики мира. В том числе американская. Владимир Путин

В конце своего выступления на тему успехов китайской экономики, Владимир Путин предположил, что США всерьез обеспокоены успехами "китайских партнеров". В частности, именно этим он объяснил "озабоченность наших американских друзей" по ряду вопросов. Видимо, так Путин намекнул на торговую войну и политическое противостояние США и КНР.

Отметим, что ранее российский президент неоднократно выражал симпатии в отношении политической элиты Китая, называя их стратегическими партнерами для РФ.

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