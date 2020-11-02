Путин назвал приоритеты России в ракетно-космической сфере

Он подчеркнул, что эти направления позитивно повлияют на российскую экономику.

Президент России Владимир Путин назвал приоритеты страны в ракетно-космической сфере, которой было посвящено сегодняшнее совещание.

Глава государства отметил, что среди приоритетов - создание перспективной линейки ракетных комплексов, а также совершенствование собственной космической инфраструктуры. Путин заявил, что много внимания нужно уделять и наращиванию космических аппаратов, улучшению их качества. Он считает, что нужно увеличивать процент инноваций в космической сфере, также как количество услуг и продукции.

Решение этих стратегических задач имеет огромное значение для страны. Владимир Путин, президент России

Он подчеркнул, что эти направления позитивно повлияют на российскую экономику и укрепят безопасность государства.

Ранее мы писали, что Путин считает, что конкурс "Большая перемена" должен проходить ежегодно.

Видео: kremlin.ru