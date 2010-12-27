"Пулково" пополнится 30 новыми маршрутами: лидируют направления в Китай

Росавиация одобрила новые направления.

В петербургском аэропорту "Пулково" появится 30 новых международных направлений. Наибольшее количество маршрутов будет связывать Северную столицу с Китаем. Такие сведения предоставили сотрудники ведомства днем 14 ноября.

Отметим, что допуски на полеты уже выданы Росавиацией. Согласно разрешению, из "Пулково" дважды в неделю будут отправляться в Нинбо, Ханчжоу, Чжэнчжоу, Фучжоу и Шицзячжуан.

Известно, что компания "ИрАжро" запустит 10 рейсов до Китая. Частота перелетов будет ограничена тремя-пятью самолетами в неделю. Также авиаперевозчик расширит количество самолетов, которые отправляются в Шанхай, Санью и Хайкоуи.

Также рейсы увеличат компании Azur Air (до 2 полетов в неделю по 12 направлениям) и iFly. Последняя фирма сможет перевозить пассажиров в Хэфэй.

Напомним, что оператор "Пулково" выиграл суд о загрязнении реки Новой: к нему подали еще один иск.

Фото: Piter.tv