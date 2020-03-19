Дмитрий Красилов признался, что расстроился из-за этой новости

В четверг, 19 марта, пухляш из клипа Little Big прокомментировал отмену Евровидения из-за коронавируса. Соответствующее заявление он сделал в ходе прямого эфира в своем Instagram-аккаунте.

Дмитрий Красилов отметил, что его очень расстроила новость об отмене Евровидения. Танцор отметил, что не знает поедет ли он на конкурс в следующем году.

Отметим, что в 2021 году группа Little Big должна представить новую песню.

Ранее мы сообщали о том, что лидер Little Big дал новое название коронавирусу.

Видео: Youtube/Eurovision Song Contest, Instagram/dimakrasilove



