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Пухляш из клипа Little Big прокомментировал отмену Евровидения из-за коронавируса

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Дмитрий Красилов признался, что расстроился из-за этой новости

В четверг, 19 марта, пухляш из клипа Little Big прокомментировал отмену Евровидения из-за коронавируса. Соответствующее заявление он сделал в ходе прямого эфира в своем Instagram-аккаунте.

Дмитрий Красилов отметил, что его очень расстроила новость об отмене Евровидения. Танцор отметил, что не знает поедет ли он на конкурс в следующем году.

Отметим, что в 2021 году группа Little Big должна представить новую песню.

Ранее мы сообщали о том, что лидер Little Big дал новое название коронавирусу.

Видео: Youtube/Eurovision Song Contest, Instagram/dimakrasilove


     
Теги: культура, музыка, новости россии
Категории: Лента новостей, Культура, Новости России, Музыка,

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