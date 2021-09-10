Псаки: вопрос о расследовании по делу Гани нужно решать в ООН

Официальный представитель администрации президента Джо Байдена Джен Псаки заявила, что вопрос о возможном расследовании по делу главы Афганистана Ашрафа Гани нужно решать в ООН. Об этом чиновница упомянула в рамках регулярного брифинга с журналистами в Вашингтоне. В СМИ поинтересовались у спикера, будет ли Белый дом изучать данные о причастности политика к хищению денежных средств.
В данном вопросе мы полагаемся на ООН. У меня нет дальнейших комментариев.
Джен Псаки, пресс-секретарь Белого дома
Напомним, что Гани сложил с себя полномочия главы государства и улетел из Афганистана. Он опроверг информацию о краже денежных средств, принадлежащих гражданам страны. Он заметил, что готов к проверкам со стороны ООН и независимых специальных органов.
Белый дом ожидает, что Конгресс предпримет шаги по вопросу потолка госдолга.
Фото и видео: Белый дом
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