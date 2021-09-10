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Псаки: вопрос о расследовании по делу Гани нужно решать в ООН

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В Белом доме рассказали об обвинениях президента Афганистана в краже денег.

Официальный представитель администрации президента Джо Байдена Джен Псаки заявила, что вопрос о возможном расследовании по делу главы Афганистана Ашрафа Гани нужно решать в ООН. Об этом чиновница упомянула в рамках регулярного брифинга с журналистами в Вашингтоне. В СМИ поинтересовались у спикера, будет ли Белый дом изучать данные о причастности политика к хищению денежных средств.

В данном вопросе мы полагаемся на ООН. У меня нет дальнейших комментариев.

Джен Псаки, пресс-секретарь Белого дома

Напомним, что Гани сложил с себя полномочия главы государства и улетел из Афганистана. Он опроверг информацию о краже денежных средств, принадлежащих гражданам страны. Он заметил, что готов к проверкам со стороны ООН и независимых специальных органов. 

Белый дом ожидает, что Конгресс предпримет шаги по вопросу потолка госдолга.

Фото и видео: Белый дом

Теги: афганистан, ашраф гани, белый дом, джен псаки, оон
Категории: Мировые новости, Лента новостей, Тема дня,

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