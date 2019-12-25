Псаки: США взаимодействуют с Турцией и Катаром по вопросу работы аэропорта Кабула

Администрация Байдена рассказала о работе по возобновлению гражданской части воздушной гавани Афганистана.

Официальный представитель Белого дома Джен Псаки заявила о том, что США взаимодействуют с Турцией и Катаром по вопросу возобновления полноценной работы гражданской части международного аэропорта в Кабуле. Такое заявление чиновница сделала во время брифинга с журналистами в Вашингтоне.

Мы могли использовать его не только для рейсов, чтобы люди могли улететь, но также для гуманитарной помощи, над распределением которой мы будем работать через Всемирную продовольственную программу ООН Джен Псаки, пресс-секретарь Белого дома

В администрации Джо Байдена уточнили, что Америка готова взаимодействовать с представителями радикального движения "Талибан" (запрещенная на территории РФ террористическая организация) по имеющимся каналам связи.

Эрдоган: талибы предложили Турции заниматься управлением аэропорта Кабула.

Фото: Белый дом

