Проект реконструкции Александровского дворца в Пушкине скорректируют из-за отсутствия импортных поставок

В петербургском музее-заповеднике «Царское Село» скорректируют проект по реконструкции одного из главных зданий комплекса – Александровского дворца.

Музей-заповедник "Царское Село" провел конкурс на корректировку проектной документации по реконструкции Александровского дворца. Единственную заявку подала компания-подрядчик ООО "Проектно-строительное бюро "Жилстрой"". Скорее всего, с ней и заключат контракт. Такие данные следуют из опубликованного протокола.

Причиной корректировки стало отсутствие импортных поставок в Россию. Все ранее планируемые к покупке элементы для реконструкции придется заменить на те, которые доступны в России.

Изначальным автором проекта реконструкции было ООО "Архитектурное бюро "Студия 44"". Начальная цена закупки составляла более семи миллионов рублей.

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Фото: музей-заповедник "Царское Село"