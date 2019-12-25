  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Проект реконструкции Александровского дворца в Пушкине скорректируют из-за отсутствия импортных поставок
Сегодня, 12:03
172
katyauglyova Добавить в Яндекс.Новости

Проект реконструкции Александровского дворца в Пушкине скорректируют из-за отсутствия импортных поставок

0 0

В петербургском музее-заповеднике «Царское Село» скорректируют проект по реконструкции одного из главных зданий комплекса – Александровского дворца.

Музей-заповедник "Царское Село" провел конкурс на корректировку проектной документации по реконструкции Александровского дворца. Единственную заявку подала компания-подрядчик ООО "Проектно-строительное бюро "Жилстрой"". Скорее всего, с ней и заключат контракт. Такие данные следуют из опубликованного протокола.

Причиной корректировки стало отсутствие импортных поставок в Россию. Все ранее планируемые к покупке элементы для реконструкции придется заменить на те, которые доступны в России. 

Изначальным автором проекта реконструкции было ООО "Архитектурное бюро "Студия 44"". Начальная цена закупки составляла более семи миллионов рублей.

Ранее сообщалось, что стало известно, как обстоят дела с демонтажем плавучего ресторана "Серебряный кит"

Фото: музей-заповедник "Царское Село"

Теги:
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Общество,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии