Приставы временно ограничили в пользовании водительским удостоверением более 2 тысяч должников по алиментам в Петербурге

Должникам пришлось заплатить более 88 млн руб.

Более 2 тыс. петербуржцев лишились водительских прав из-за долгов по алиментам за 7 месяцев 2024 года. Об этом сообщили в пресс-службе Городского управления ФССП.

Судебные приставы Санкт-Петербурга временно "заморозили" водительские удостоверения 2012 должников по алиментам. Чтобы вернуть себе право на управление автомобилями, владельцам прав пришлось заплатить более 88 млн руб., из них 86 млн руб. относились к просроченным платежам по алиментам и были перечислены в пользу несовершеннолетних. Для применения данной меры сумма задолженности должна превысить 10 тыс. руб.

В 2024 году объем взысканий средств с должников по алиментам вырос почти в два раза по сравнению с первым полугодием прошлого года.

Фото: Пресс-служба УФССП России по Санкт-Петербургу