Пострадавшими считаются не менее 1,3 тысячи человек

При взрывах в Кабуле погибло более сотни человек. Об этом рассказали официальные представители Минздрава Афганистана. Ранее местный телеканал "Аль-Арабия" со ссылкой на чиновников заявил, что жертвами серии терактов стали по меньшей мере 72 человека. Также сообщается о 158 пострадавших. В Минздраве ранеными считают свыше 1,3 тысячи человек.

Напомним, что два взрывы прогремели около аэропорта афганской столицы. Один из них зафиксирован в непосредственной близости к отелю Baron. В СМИ уточнили, что в данной гостинице останавливались иностранцы, в том числе - граждане США и Великобритании. Первый теракт устроил смертник. После него подорвался заминированный автомобиль. Позже в Кабуле были слышны еще несколько взрывов. Военные США заметили, что произвели несколько контролируемых взрывов.

Ответственность за серию терактов на себя взяли представители ИГ (запрещенная на территории РФ террористическая организация).

Байден: теракт в Кабуле организовал филиал ИГ*

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