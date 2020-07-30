При стрельбе в Сент-Луисе погибли три человека

Еще одного прохожего ранили в ногу.

При стрельбе в американском городе Сент-Луис в штате Миссури погибли три человека. Об этом сообщили местные журналисты из газеты St. Louis Post-Dispatch со ссылкой на правоохранительные органы. Известно, что один человек получил ранения. Инцидент произошел в северной части города.

Очевидцы рассказали, что услышали звуки стрельбы около 14:00 часов дня в среду по местному времени (около 22:00 часов вечера 29 июля по московскому времени). Представитель полиции Мишель Уидинг заявила, что трое американцев признаны умершими. Еще одного гражданина ранили в ногу. на данный момент офицеры выясняют причины, по которым был открыт огонь. По предварительной версии следствия конфликт возник между двумя группировками. С места инцидента изъято оружие.

Супруги из Сент-Луиса прогнали протестующих с помощью автомата.

Видео: YouTube / KMOV St. Louis