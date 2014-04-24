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При крушении вертолета в Афганистане погибли девять человек
Сегодня, 8:37
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lesjasap

При крушении вертолета в Афганистане погибли девять человек

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Очевидцы говорят о возможной причастности к трагедии боевиков.

При крушении вертолета в Афганистане погибли девять человек. Об этом сообщили представители местного Минобороны страны. По данным чиновников, борт принадлежал спецназу. Он упал в центральной провинции Вардак.

К сожалению, вертолет Ми-17... разбился прошлой ночью в округе Бехсуд в провинции Вардак. В результате инцидента погибли девять представителей сил безопасности. Министерство обороны расследует причину крушения.

заявление пресс-службы Минобороны Афганистана

В интервью журналистам "РИА Новостей" местный житель заметил, что предположительно военный вертолет в Афганистане мог быть сбит силами боевиков, контролируемых лидером ополченцев.

В Кабуле взорвались два автомобиля, погибли по меньшей мере два человека.

Фото: Pixabay.com

Теги: афганистан, вертолёт, крушение
Категории: Тема дня, Лента новостей, Происшествия, Мировые новости,

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