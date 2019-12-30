Катерина Гордеева сняла документальный фильм о войне в Афганистане

Одна из главных ролей досталась жильцу "Ночлежки" Николаю Михайлову.

Журналистка Катерина Гордеева сняла документальный фильм "Афган. Человек (не) вернулся с войны". Лента опубликована на YouTube-канале "#ещенепознер".

В центре сюжета история о молодых ребятах, которые пошли на Афганскую войну, вернулись с нее и поняли, что на гражданке стало все по-другому: первые бандиты, кооперативы и Советскому Союзу остается жить два года, то есть на дворе 1989 год.

"Как во всем этом существовать человеку, который еще вчера собирал кишки своего товарища руками в плащ-палатку, не ясно", — пояснила Гордеева.

Одна из главных ролей досталась жильцу "Ночлежки" Николаю Михайлову. В фильме он рассказал о своем отношении к войне и поделился воспоминаниями о прошлом. Кроме того, мужчина поведал о том, что с ним случилось, когда он вернулся из Афганистана домой.

Ранее мы писали, что фильм "Текст" воплотился в жизни Кристины Асмус.