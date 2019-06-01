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Президент Болгарии приедет в Петербург

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Румен Радев планирует встретиться с представителями диаспоры в Северной столице.

В конце следующей недели Петербург посетит президент Болгарии Румен Радев. Официальный визит пройдет с 6 по 8 июня. Об этом сообщил портал "Русская Болгария" со ссылкой на генконсульство. 

Встреча президента с представителями болгарской диаспоры должна состояться в доме 28/16Д по Наличной улице на Васильевском острове. Заявки принимаются в генеральное консульство на улице Рылеева до 17:30 часов 4 июня. 

Отметим, что в эти дни в Петербурге состоится международный экономический форум. Известно, что ПМЭФ-2019 откроют генсек ООН Антониу Гутерриш, президент Республики Молдова Игорь Додон, министр финансов РФ Антон Силуанов и другие важные персоны.

На время форума Петербург и Москву свяжут дополнительными "Сапсанами", а остановка автобусов в "Пулково" будет перенесена.

Фото: kremlin.ru

Теги: болгария, город, петербург, политика
Категории: Лента новостей, Новости России, Мировые новости,

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