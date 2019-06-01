Президент Болгарии приедет в Петербург

Румен Радев планирует встретиться с представителями диаспоры в Северной столице.

В конце следующей недели Петербург посетит президент Болгарии Румен Радев. Официальный визит пройдет с 6 по 8 июня. Об этом сообщил портал "Русская Болгария" со ссылкой на генконсульство.

Встреча президента с представителями болгарской диаспоры должна состояться в доме 28/16Д по Наличной улице на Васильевском острове. Заявки принимаются в генеральное консульство на улице Рылеева до 17:30 часов 4 июня.

Отметим, что в эти дни в Петербурге состоится международный экономический форум. Известно, что ПМЭФ-2019 откроют генсек ООН Антониу Гутерриш, президент Республики Молдова Игорь Додон, министр финансов РФ Антон Силуанов и другие важные персоны.

На время форума Петербург и Москву свяжут дополнительными "Сапсанами", а остановка автобусов в "Пулково" будет перенесена.

Фото: kremlin.ru