Пресс-секретарь Пентагона Кирби: талибы выпустили из тюрем тысячи заключенных: Яндекс.Новости

Движение "Талибан" (запрещено на территории РФ) после захвата власти в Афганистане выпустило из тюрем тысяч заключенных. Об этом сообщил пресс-секретарь Министерства обороны США Джон Кирби.

В Пентагоне уточнили, что отпущенных заключенных правительству Афганистана передали американские военные перед тем, как покинуть территорию страны. По словам Кирби, на воле оказались активисты террористических группировок.

Точное число оказавшихся на воле боевиков в Пентагоне назвать не смогли. По данными Миноборны США, после смены власти в Афганистане под контролем талибов оказались две военные тюрьмы с тысячами заключенными.

Видео: YouTube / The Epoch Times