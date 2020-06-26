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Премьер Украины объяснил отказ от отставки Авакова "балансом между светом и тьмой"

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Денис Шмыгаль считает, что для отставки Авакова нет оснований.

Премьер-министр Украины объяснил отказ от отставки Арсена Авакова. Глава местного правительства отказался поддерживать снятие руководителя МВД с должности. Денис Шмыгаль пояснил журналистам из "Нового времени", что Аваков умеет профессионально сохранять баланс "между светом и тьмой".

Денис Шмыгаль напомнил, что работать в МВД - сложно, а должность главы ведомства связана с раскрытием преступлений и "моральной грязью", которая присутствует в обществе. Премьер-министр напомнил, что обычно общество не обращает внимание на ежедневную работу полиции в целом. Однако оно часто реагирует на резонансные всплески. В Киеве уверены, что сейчас МВД в стране функционирует гораздо лучше, чем пять лет назад. 

Шмыгаль добавил, что Аваков выполняет взятые на себя обязательства, он управлял полицией при нескольких правительствах и оснований для его отставки нет.

Премьер Украины назвал Вторую мировую войной двух тоталитарных режимов.

Видео: YouTube / Телеканал ZIK

Теги: арсен аваков, денис шмыгаль, отставка
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости, События на Украине,

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