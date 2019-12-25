Правительство утвердило правила блокировки связи в колониях и СИЗО

Нововведение пресекает возможность заключенных незаконно пользоваться мобильной связью.

Правительство РФ утвердило правила блокировки мобильной связи в колониях и следственных изоляторах. Соответствующее постановление опубликовано на официальном портале правовой информации.

Из документа следует, если в указанных учреждениях окажется, что заключенные незаконно пользуются мобильной связью, то руководитель будет обязан в течение суток направить оператору уведомление о прекращении предоставления услуг.

В свою очередь оператор должен прекратить оказание услуг не позднее, чем через 72 часа после уведомления об этом. Срок, на который будет отключен абонент, будет определяться решением руководителем учреждения.

Ранее мы сообщали, что несколько заключенных саратовских колоний отказались писать заявления о пытках.

Фото: pixabay.com