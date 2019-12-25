Правительство одобрило закон об установлении МРОТ не ниже прожиточного минимума

В 2022 году предлагается установить МРОТ на уровне 13,6 тыс. рублей.

Правительство России одобрило закон об установлении минимального размера оплаты труда (МРОТ) в 2022 году не ниже прожитого минимума трудоспособного населения в целом по стране. Информация об этом появилась на сайте кабмина.

Премьер-министр Михаил Мишустин на заседании правительства предложил в 2022 году установить МРОТ на уровне 13,6 тыс. рублей Он отметил, что благодаря этому решению зарплата вырастет почти у 3 млн человек.

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