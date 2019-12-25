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Правительство одобрило закон об установлении МРОТ не ниже прожиточного минимума
Сегодня, 13:52
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shuwioll Добавить в Яндекс.Новости

Правительство одобрило закон об установлении МРОТ не ниже прожиточного минимума

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В 2022 году предлагается установить МРОТ на уровне 13,6 тыс. рублей.

Правительство России одобрило закон об установлении минимального размера оплаты труда (МРОТ) в 2022 году не ниже прожитого минимума трудоспособного населения в целом по стране. Информация об этом появилась на сайте кабмина.

Премьер-министр Михаил Мишустин на заседании правительства предложил в 2022 году установить МРОТ на уровне 13,6 тыс. рублей Он отметил, что благодаря этому решению зарплата вырастет почти у 3 млн человек.

Ране мы писли, что Польша намерена разместить на восточной границе танки США. 

Фото: pixabay 

Теги: минимальная заработная плата, мрот
Категории: Лента новостей, Новости России,

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